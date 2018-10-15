Песков ответил на слова Трампа о причастности Путина к «отравлениям»

15.10.2018 15:23



Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп напрямую не обвинял Владимира Путина в отравлениях, сообщает Газета.ру. По словам пресс-секретаря Трамп "допустил возможность", а не обвинил напрямую. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не имеет ни малейшего отношения к подобного рода деяниям, а в отношение Владимира Путина не могут адресоваться никакие обвинения, не подкреплённые доказательствами.