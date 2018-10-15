Кремль отреагировал на жесткое общение Трампа с Путиным

15.10.2018 15:02



Встречу глав России и США, проходившей в Хельсинки, несомненно можно назвать жесткой, потому что обсуждаемые проблемы назывались своими именами и сам режим переговоров был достаточно интенсивным и непреклонным, сообщает "Лента". Несмотря на всю жесткость встречи, за рамки дипломатических правил приличия ни одна из сторон не выходила. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет длилась порядка четырёх часов.