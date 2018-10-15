Счетная палата прогнозирует резкий рост цен на бензин в 2019 году

15.10.2018 14:37



Ведомство заявляет, что данный прогноз предполагает использование дополнительных сдерживающих цены мер, сообщает ТАСС. Данное явление связано с повышение акциза на топливо, а именно в 1,5 раза и непременно приведет к повышению розничных цен на автомобильное топливо, что крайне волнует всех, без исключения, автовладельцев. Причем снижение акцизных пошлин в июле текущего года способствовало снижению розничных цен на бензин не более чем на 0.2 - 0.3%.