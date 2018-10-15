Навальному предъявят обвинения по уголовному делу о клевете

15.10.2018 14:16



В своем блоге оппозиционер сообщил, что ему выдвинули обвинения по делу, возбужденному еще в 2016 году, сообщает Интерфакс. Речь идёт об уголовном деле о клевете, в рамках которого политик вызван на допрос. Так же Навальный подчеркнул, что по данной уголовной статье арест не предусмотрен, а предусмотрены лишь очень серьезные денежные штрафы. Поводом к возбуждению уголовного дела стали слова бывшего следователя МВД Павла Карпова, сообщившего о том, что Навальный неоднократно размещал в своих соц. сетях и в своем блоге ссылки на фильм "Каста неприкасаемых", в котором говорится о причастности Карпова к гибели Сергея Магнитского.