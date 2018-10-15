Футболист Дмитрий Тарасов должен своей жене 15 млн рублей алиментов

15.10.2018 12:51



Футболист столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов в течение шести лет не платит алименты своей экс-жене Оксане. Как передает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Жорина, долг полузащитника составляет порядка 15 миллионов рублей. Как сообщалось ранее, суд постановил взыскать с Тарасова алименты. Однако в результате того, что за шесть лет скопился серьезный долг на сумму пятнадцать миллионов рублей.