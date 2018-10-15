Президент России утвердил основы государственной политики по ядерной безопасности до 2025 года

15.10.2018 12:23



Глава РФ Владимир Путин поставил подпись под указом, в котором речь идет об основах государственной политики по ядерной и радиационной безопасности на период до 2025 года. Как информирует Газета.ру, соответствующая информация опубликована на официальном сайте правовой информации. В документе также сообщается, что ответственность за реализацию этого направления возлагается на правительство России.