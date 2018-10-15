Лукашенко: Минск выступает против раскола православия
15.10.2018 11:45
Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с заявлением, в котором отметил, что Минск с болезненной оценкой относится к тому, что происходит в православии, и выступает против его раскола, передает РИА Новости.
Как сообщают СМИ, сегодня в Минске запланировано заседание Священного Синода Русской православной церкви, участники которого выскажутся по действий со стороны Константинопольского патриархата на Украине. Кроме этого, планируется, что будет выработан ряд ответных мер РПЦ.
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