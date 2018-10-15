Спасатели продолжают поиски пропавшего на Эльбрусе румынского альпиниста

15.10.2018 11:07



Сегодня утром была возобновлена спасательная операция по поиску пропавшего на Эльбрусе румынского альпиниста, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ГУ МЧС. О пропаже стало известно в минувшую субботу. 11 октября гражданин Румынии направился в сторону западной вершины Эльбруса. К назначенному времени он не вернулся. К поискам подключили коммерческий вертолет и шестерых спасателей. В субботу альпиниста найти не удалось, но сегодня процесс было решено возобновить.