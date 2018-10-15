За последние сутки силовики обстреляли территорию ЛНР пять раз

15.10.2018 10:22



За прошедшие сутки силовики Украины пят раз нарушили режим перемирия, обстреляв территорию ЛНР, передает РИА Новости со ссылкой на СЦКК режима прекращения огня. В сообщении ведомства говорится, что было обстреляно несколько населенных пунктов и их районы: Марьевка, Фрунзе, Желобок, а также Лозовое и Калиновка. При обстрелах ВСУ использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, а также гранатометы, пулеметы, БМП и стрелковое оружие.