Депутат Рады высмеял попытку обвинить Россию во взрывах на украинском складе боеприпасов

15.10.2018 08:23



Депутат украинской Рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович, выступая в эфире местного телеканала, посмеялся над попытками обвинить Россию в том, что она имеет отношение к взрывам, которые произошли на военном складе боеприпасов в Черниговской области.

Парламентарий отметил, что следствие рассматривает всего две версии, одна из которых говорит о беспилотниках, вторая – о диверсантах. В этом плане депутат выразил сомнение по поводу того, что в принципе службы Украины не могли не заметить диверсанта или дрон, если бы они были на самом деле. «Я думаю, что все-таки это странно. Ребят, Сватово, Балаклея, Калиновка, Ичня — все время российские диверсанты?», — задался вопросом Рабинович.