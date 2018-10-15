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Трамп считает Китай более серьезной угрозой для выборов в США, чем Россия

15.10.2018 06:50
Трамп считает Китай более серьезной угрозой для выборов в США, чем Россия

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай представляет более серьезную угрозу для выборов в США, чем Россия, пишет ТАСС. По его словам, у США есть неопровержимые доказательства, что Китай вмешивался в президентские выборы в США в 2016 году, а также в промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре текущего года. Лидер США считает, что Китай старался помешать республиканской партии одержать победу на предстоящих выборах.

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