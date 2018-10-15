Нидерланды обвинил Россию в провокациях, во время военных учений НАТО

15.10.2018 06:39



Начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф МакМутри заявил, что военные корабли и самолеты России пытаются организовать провокации во время проведения военных учений Нидерландов и Великобритании, пишет РБК. По его словам, в районе учений зафиксировано большее количество российских военных. Также, МакМутри подчеркнул, что российские истребители неоднократно приближались к военным кораблям, задействованным в учениях.