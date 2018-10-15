Мать братьев Кокориных назвала "катастрофой" арест её сыновей

15.10.2018 06:19



Мать Александра и Кирилла Кокориных, арестованных за драки в Москве, назвала случившееся с ее сыновьями "катастрофой", пишет RT. Во время эфира на Первом канале Светлана Кокорина заявила, что для всех людей это, не более, чем шоу, а для нее произошедшее является "катастрофой" всей жизни.