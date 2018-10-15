Мать братьев Кокориных назвала "катастрофой" арест её сыновей
15.10.2018 06:19
Мать Александра и Кирилла Кокориных, арестованных за драки в Москве, назвала случившееся с ее сыновьями "катастрофой", пишет RT. Во время эфира на Первом канале Светлана Кокорина заявила, что для всех людей это, не более, чем шоу, а для нее произошедшее является "катастрофой" всей жизни.
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Катастрофой должна была стать для неё сумма в четверть миллиона евро, промотанная её сынком в баре Монако за одну ночь.
Судья теперь думать будет!
Родила и воспитала ублюдков, а теперь ТРАГЕДИЯ!!!
Я не думаю,что для Пака и водителя которых они избили прилюдно, это шоу. Мне вот лично это тоже не шоу, а их вседозволенность, пугает просто. Попадись им на пути муж, зять и что ? Они же Кокорин и Мамаев. Да сто лет бы их не знала, посредственных футболистов, только и прославились, что Монте-Карло, а теперь эта жуть!
Понять и простить.
А могла стать катастрофой не только для нее. Стульями по башке - это порой заканчивается очень печально для того, чья башка. Об этом Они по ходу не думают, да и плевать им глубоко. Главное - чтобы сыначка... чтобы не трогали поросеночка, он же ишшо дитятко.