В Германии легкомоторный самолет въехал в толпу, погибли три человека

14.10.2018 22:23



В Германии (территория федеральной земли Гессен) частный легкомоторный самолет Cessna въехал в группу людей. В аварии погибли 3 человека, в том числе ребенок, около 8 человек получили травмы различной степени тяжести, пишет федеральное агентство новостей.

По предварительным данным, чрезвычайное происшествие произошло по причине того, что воздушное судно неудачно зашло на посадку. Пилот принял решение уйти на второй круг, однако уже не смог набрать необходимой высоты, снес ограждение и въехал в группу людей.

На место аварии незамедлительно прибыли экстренные службы. По факту инцидента в настоящее время проводится проверка. Также известно, что пилот в аварии не пострадал.