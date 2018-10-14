Евросоюз утвердит новый санкционный режим за применение химоружия

14.10.2018 09:52



15 октября на заседании Совета ЕС в Люксембурге будет введен в действие новый санкционный режим, который подразумевает наложение ограничений на физических и юридических лиц несущих ответственность за применение и распространение химического оружия, пишет ТАСС. Также, в Совете ЕС сообщили, что в настоящее время неизвестно, к кому будут применены данные ограничительные меры, это будет решать сообщество на специальных заседаниях Совета ЕС.