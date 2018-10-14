Порошенко назвал три украинских "бренда", от которых "корчит" Москву

14.10.2018 09:36



Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране существует три "бренда", которые вызывают сильное раздражение в России, пишет РИА Новости. Так, по его словам, речь идет о Вооруженных силах Украины, нацгвардии и автокефальной церкви. Порошенко подчеркнул, что именно от этих украинских "брендов" сейчас "корчит" Москву, а по поводу автокефалии российский лидер Владимир Путин даже собирал специальное заседание Совета безопасности.