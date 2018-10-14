Емельяненко нокаутировал Соннена в первом раунде

14.10.2018 08:52



Во время полуфинала Гран-при Bellator в Нью-Йорке российский боец смешанного стиля в тяжелом весе Федор Емельяненко нокаутировал американского бойца Чейла Соннена, пишет РИА Новости. Россиянин одержал победу над своим соперником техническим нокаутом. Для победы Емельяненко хватило всего одного раунда. 26 ноября в финале Гран-при Bellator состоится поединок Емельяненко с американцем Райаном Бейдером.