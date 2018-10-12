Великобритания перестала выдавать визы российским дипломатам

12.10.2018 21:53



Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон отказывается выдавать рабочие визы российским дипломатам, в связи с чем, посольство не может заполнить имеющиеся в диппредставительстве вакансии, пишет РИА Новости. По его словам в настоящее время в посольстве работает около десятка сотрудников. Посол подчеркнул, что Британии необходимо изменить политику в отношении России и восстановить нормальные взаимоотношения в сфере дипломатии.