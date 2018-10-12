Лукашенко угостил Путина блинами

12.10.2018 21:26



Президент России Владимир Путин посетил пятый форум регионов России и Белоруссии, который провела белорусская сторона, пишет РБК. Во время визита российского лидера президент Белоруссии Александр Лукашенко показал Владимиру Путину свою малую родину - агрогородок Александрия. Главы государств прогулялись по территории и посетили источник с целебной водой, после чего Лукашенко угостил российского коллегу блинами в доме, где он родился.