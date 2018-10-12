В России определили машины, которые меньше дешевеют‍

12.10.2018 20:04



По результатам исследования "Юла Авто" были названы модели и марки автомобилей, которые меньше всего теряют в стоимости из расчёта на 2-3 года, сообщают "Автовести". Первое место среди самый стабильно "недешевеющих" авто занял автобомиль марки Nissan Almera ( потеря стоимости в размере 12% за первый год владения автомобилем) а последнее место занял автомобиль под маркой Genesis G80 ( -54% стоимости за первый год владения автомобилем).