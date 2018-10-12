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Таинственный свет замечен в ночном небе Китая, вызвав слухи о НЛО

12.10.2018 15:46
Таинственный свет замечен в ночном небе Китая, вызвав слухи о НЛО

Таинственный объект был зафиксирован в ночном небе Китая прошлой ночью. Он осветил небо, подобно огромному факелу. Жители были сбиты с толку, поскольку они сразу же предположили, что страну посетили пришельцы. Очевидцы поделились в Сети фотоснимками и разместили видео загадочного объекта, который наблюдали в вечернее время не только в КНР, но и в небе над Монголией.

В тоже же время, ведущий эксперт НЛО заявил, что очевидцы скорее всего наблюдали след, оставленный ракетой.

По словам наблюдателей, данное явление длилось примерно 2 минуты. В небе сформировались яркие белые лучи, которые напоминали «массивный хвост». Некоторые пользователи предположили, что лучи в облаках были «искусственным светом».

«Пришельцы прибыли!» - сообщил один из очевидцев на Weibo.

Редактор военного журнала и блогер по имени Weaponmagazine-Xiaoning сообщил о том, что на снимках изображен след от сверхсекретного гиперзвукового самолета DF-ZF. Испытания, которого проводились в это время.

Однако официальные лица в Китае пока не подтвердили информации о проведении испытаний.

Жители Пекина в апреле 2018 года также наблюдали подобное явление, когда в ночном небе был замечен необычный луч света, который, как говорят, был вызван запуском ракеты из центра запуска спутника Тайюань.

Ведущий эксперт по НЛО Найджел Уотсон, автор "НЛО Первой мировой войны", сообщил, что отснятый материал похож на след ракетного двигателя, аналогичный феномену, наблюдаемому после запуска ракеты SpaceX Falcon 9 в воскресенье вечером, пишет dailymail.co.uk.

«В обоих случаях выхлопные газы ракет выглядят очень эффектно и могут легко заставить людей думать, что это НЛО», - отметил г-н Уотсон.

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