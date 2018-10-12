После ДТП с автобусом в Чувашии возбудили уголовное дело

12.10.2018 15:37



В результате ДТП случившегося в Чувашии с участием автобуса перевозившего пассажиров и грузового автомобиля, в котором ушли из жизни 12 человек, было открыто уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации (" Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть 2-х и более людей"), сообщают РИА Новости. Жертвами ДТП стали 12 человек, 10 человек пострадали, из них 8 человек были доставлены в лечебные учреждения. Водитель грузового автомобиля, выехавший на полосу встречного движения, задержан.