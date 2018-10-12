В России ввели дополнительное условие для возврата прав водителям

12.10.2018 15:16



В Российской Федерации внедрила дополнительное условие для возвращения водительского удостоверения, автовладельцу который был их лишен, сообщает RT. Это указывается в постановлении, вылаженном на официальном сайте правовой информации. Согласно постановлению, со вступлением документа в силу, водительские права их владельце будут возвращены после того, как гражданин оплатит все имеющиеся у него штрафы за нарушение правил ПДД, либо когда информация о погашении штрафов появится на информационном сайте государственной системы. Однако и обязательным условием для возврата водительских прав будет прохождение медицинского освидетельствования и сдача экзамена.