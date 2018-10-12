Систему, ускоряющую диагностирование онкозаболеваний, создали в России

12.10.2018 14:57



Систему ускоряющую процесс диагностирования заболеваний онкологического характера с двух недель до 3-4 суток изобрела компания "Биочип", сообщил глава этой компании и врач-онколог Святослав Зиновьев, сообщает Красная Весна. "Биочип" является одним из представителей медицинских и биологических технологий фонда "Сколколов". Как сообщает директор компании, одной из приоритетных задач, стоящих на пути борьбы с раковыми заболеваниями является увеличение скорости диагностирования онко-заболеваний. На сегодняшний день, скорость постановки диагноза занимает порядка 14 дней и более.