Ученые нашли способ выявления рака при помощи воды

12.10.2018 14:36



Научные деятели в сфере медицины описали новый способ обнаружения раковых клеток на начальных стадиях развития заболевания, сообщают РИА Новости. Ученые изучив 2 вида антигенов Tn, которые обнаруживаются в большенстве случаев развития заболевания и являются одними из основными показателем для дальнейшего обнаружения пораженных раком клеток. Можно отметить, что при соприкосновении с водой эти антигены вступают в характерную реакцию. Данный метод отслеживания за изменением молекулы Tn, по словам специалистов, способствует оценить степень развития рака.