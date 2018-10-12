Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Могилеве

12.10.2018 13:55



Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Могилеве двустороннюю встречу, сообщает РИА Новости. Беседа состоялась перед участием в Форуме регионов. По словам президентов, в ближайшее время они снова планируют встретиться, вероятно, это произойдет в этом году. Лукашенко также выразил Путину благодарность за визит российского лидера в этот город, отметив, что Могилев боле «русский», чем «белорусский».