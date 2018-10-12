Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 ОКТ, 14:14 МСК
USD (ЦБ)    65,9751
EUR (ЦБ)    76,5047

12 ОКТ, 14:14 МСК
USD (ЦБ)    65,9751
EUR (ЦБ)    76,5047

Samsung представила новый Galaxy A9 (2018) – первый в мире смартфон с четырьмя основными камерами

12.10.2018 13:37
Samsung представила новый Galaxy A9 (2018) – первый в мире смартфон с четырьмя основными камерами

Компания Samsung представила новый Galaxy A9 (2018) - первый в мире смартфон, оснащенный основной камерой с четырьмя модулями для съемки в разных условиях.

Новинка получила большой экран, ёмкий аккумулятор и модуль NFC с поддержкой Samsung Pay.

«производитель понимает, как значимы для сегодняшних пользователей инновации в области видео коммуникаций. Учитывая опыт разработки мобильных устройств, мы внедряем инновации во все смартфоны серии Galaxy, чтобы новейшие технологические достижения стали доступны максимальному количеству потребителей. В Galaxy A9 представлены ведущие технологии в области камер смартфонов», - сообщил генеральный директор Samsung Mobile Донг Джин Ко.

Смартфон представлен в трех цветовых решениях: черном, розовом и синем цвете. На передней панели расположен 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей (соотношение сторон 18,5:9), сзади размещен сканер отпечатков пальцев (Touch ID- позволяет идентифицировать пользователя по уникальному рисунку кожи на кончике пальца).

4 камеры Galaxy A9 (2018), которые позволят снимать при разных условиях:

  • Главная камера на 24 МP - для обычной съемки днём и при низкой освещённости;
  • Объектив с двойным оптическим зумом - можно использовать для съёмки с большого расстояния;
  • Широкоугольная камера, позволяет захватить в кадр крупные объекты и производить пейзажную съемку (использует алгоритмы искусственного интеллекта, для определения сцены на фото и для подобора соответствующих настроек);
  • Портретная камера для "размытия бокэ" - предлагает возможность ручной настройки расфокусировки фона (с функцией «Live focus»).

Смартфон оснащен аккумулятором, ёмкость которого составляет 3800 миллиампер часов.

Хранение информации обеспечивается за счет 128 ГБ внутренней памяти (есть возможность расширения на 512 ГБ, используя карту microSD).

Устройство оснащено модулем NFC и поддерживает платежную систему Samsung Pay, совместимую с терминалами без возможности бесконтактной оплаты.

Технические параметры Galaxy A9 (2018):

  • Тип дисплея: Super AMOLED;
  • Диагональ: 6,3 дюйма;
  • Разрешение: Full HD +;
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 660;
  • Видеопроцессор: Adreno 512;
  • Память: 6 ГБ;
  • Встроенная память: 128 ГБ;
  • Главная камера: 24 MP + 5 MP + 10 MP + 8 MP;
  • Фронт: 24 MP;
  • Аккумулятор: 3 800 мАч;
  • Операционная система: Android 8.0 Oreo.

С 16 ноября текущего года пользователи смогут приобрести смартфон в салонах фирменной розничной сети Samsung, интернет-магазине и у партнеров. Рекомендуемая цена - 39 900 руб., пишет ktelegram.com.

✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?
Бизнес и психология 2

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?
Экономика

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде
Исследования 2

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?
Интервью и комментарии

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года
Политика

Узнай, страна

В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель»

В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель»

Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен

Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен

Тамбов принимает финалистов регионального конкурса Национальной премии в Russian Event Awards

Тамбов принимает финалистов регионального конкурса Национальной премии в Russian Event Awards

Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта

Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта

Новости СМИ

Новости дня

14:10 Синоптики обещали, что зима в России в этом году не будет суровой Синоптики обещали, что зима в России в этом году не будет суровой
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
13:55 Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Могилеве Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Могилеве
13:24 Футболистов Кокорина и Мамаева привезли в карантинные камеры СИЗО Футболистов Кокорина и Мамаева привезли в карантинные камеры СИЗО
12:55 НАТО проведет около двадцати «экспериментов» на учениях около границ России НАТО проведет около двадцати «экспериментов» на учениях около границ России
12:36 Ученые из Германии рассказали о полезных свойства пива Ученые из Германии рассказали о полезных свойства пива
11:55 В Казахстане найден обломок аварийного «Союза» В Казахстане найден обломок аварийного «Союза»
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
11:14 Венгерский министр считает, что политика Украины «достигла ужасающего дна» Венгерский министр считает, что политика Украины «достигла ужасающего дна»

Узнай, страна!

13:47 В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель» В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель»
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
13:00 Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен
11:45 Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта
11:28 Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике
11 ОКТ, 18:21 Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста
11 ОКТ, 17:22 В Свердловской области стартовало производство флиса В Свердловской области стартовало производство флиса
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
11 ОКТ, 11:04 Более трех тысяч подростков были трудоустроены на временные рабочие места Более трех тысяч подростков были трудоустроены на временные рабочие места
11 ОКТ, 09:13 Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter