Samsung представила новый Galaxy A9 (2018) – первый в мире смартфон с четырьмя основными камерами

12.10.2018 13:37



Компания Samsung представила новый Galaxy A9 (2018) - первый в мире смартфон, оснащенный основной камерой с четырьмя модулями для съемки в разных условиях.

Новинка получила большой экран, ёмкий аккумулятор и модуль NFC с поддержкой Samsung Pay.

«производитель понимает, как значимы для сегодняшних пользователей инновации в области видео коммуникаций. Учитывая опыт разработки мобильных устройств, мы внедряем инновации во все смартфоны серии Galaxy, чтобы новейшие технологические достижения стали доступны максимальному количеству потребителей. В Galaxy A9 представлены ведущие технологии в области камер смартфонов», - сообщил генеральный директор Samsung Mobile Донг Джин Ко.

Смартфон представлен в трех цветовых решениях: черном, розовом и синем цвете. На передней панели расположен 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей (соотношение сторон 18,5:9), сзади размещен сканер отпечатков пальцев (Touch ID- позволяет идентифицировать пользователя по уникальному рисунку кожи на кончике пальца).

4 камеры Galaxy A9 (2018), которые позволят снимать при разных условиях:

Главная камера на 24 МP - для обычной съемки днём и при низкой освещённости;

Объектив с двойным оптическим зумом - можно использовать для съёмки с большого расстояния;

Широкоугольная камера, позволяет захватить в кадр крупные объекты и производить пейзажную съемку (использует алгоритмы искусственного интеллекта, для определения сцены на фото и для подобора соответствующих настроек);

Портретная камера для "размытия бокэ" - предлагает возможность ручной настройки расфокусировки фона (с функцией «Live focus»).

Смартфон оснащен аккумулятором, ёмкость которого составляет 3800 миллиампер часов.

Хранение информации обеспечивается за счет 128 ГБ внутренней памяти (есть возможность расширения на 512 ГБ, используя карту microSD).

Устройство оснащено модулем NFC и поддерживает платежную систему Samsung Pay, совместимую с терминалами без возможности бесконтактной оплаты.

Технические параметры Galaxy A9 (2018):

Тип дисплея: Super AMOLED;

Диагональ: 6,3 дюйма;

Разрешение: Full HD +;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 660;

Видеопроцессор: Adreno 512;

Память: 6 ГБ;

Встроенная память: 128 ГБ;

Главная камера: 24 MP + 5 MP + 10 MP + 8 MP;

Фронт: 24 MP;

Аккумулятор: 3 800 мАч;

Операционная система: Android 8.0 Oreo.

С 16 ноября текущего года пользователи смогут приобрести смартфон в салонах фирменной розничной сети Samsung, интернет-магазине и у партнеров. Рекомендуемая цена - 39 900 руб., пишет ktelegram.com.