НАТО проведет около двадцати «экспериментов» на учениях около границ России

12.10.2018 12:55



НАТО проведет вблизи российских границ серию так называемых «экспериментов» в рамках учений Trident Juncture, которые станут крупнейшими за последние несколько лет, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от представителей альянса. Учения будут проходить с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии. Участниками маневров станут порядка пятидесяти тысяч военнослужащих из тридцати стран.