Ученые из Германии рассказали о полезных свойства пива

12.10.2018 12:36



Ученые немецкого Университета Эрлангена-Нюрнберга в результате исследования выяснили, что пиво обладает полезными свойствами, оказывая на человеческий организм положительное воздействие, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт учебного заведения.

Речь идет, как отмечают исследователи о двух веществах, которые входят в состав пенного напитка: соединении ксантогумол и изо-альфа-горьких кислотах, содержащихся в хмеле. В частности, первое вещество имеет свойства предотвращать ожирение печени, которое возникает при неправильном питании, уничтожать раковые клетки в печени, а также препятствовать увеличению веса человека.

Вместе с этим, как подчеркивает ряд медиков, подобные выводы не означают, что пиво нужно употреблять в больших количествах. Во всем надо знать меру.