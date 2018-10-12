В Казахстане найден обломок аварийного «Союза»

12.10.2018 11:55



Вчера вечером на территории Казахстана был найден обломок «Союза», с которым ранее произошла авария. Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение республиканского МВД, речь идет о фрагменте головного обтекателя, обнаруженного в сорока км от населенного пункта Жезказган (Карагандинская область). В сообщении уточняется, что на месте находки уровень радиоактивной и химической обстановки остается в пределах нормы.