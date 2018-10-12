Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 ОКТ, 14:14 МСК
USD (ЦБ)    65,9751
EUR (ЦБ)    76,5047

12 ОКТ, 14:14 МСК
USD (ЦБ)    65,9751
EUR (ЦБ)    76,5047

В Казахстане найден обломок аварийного «Союза»

12.10.2018 11:55
В Казахстане найден обломок аварийного «Союза»

Вчера вечером на территории Казахстана был найден обломок «Союза», с которым ранее произошла авария. Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение республиканского МВД, речь идет о фрагменте головного обтекателя, обнаруженного в сорока км от населенного пункта Жезказган (Карагандинская область). В сообщении уточняется, что на месте находки уровень радиоактивной и химической обстановки остается в пределах нормы.

На старте ракеты «Союз» к МКС произошла авария
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?
Бизнес и психология 2

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?
Экономика

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде
Исследования 2

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?
Интервью и комментарии

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года
Политика

Узнай, страна

В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель»

В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель»

Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен

Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен

Тамбов принимает финалистов регионального конкурса Национальной премии в Russian Event Awards

Тамбов принимает финалистов регионального конкурса Национальной премии в Russian Event Awards

Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта

Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта

Новости СМИ

Новости дня

14:10 Синоптики обещали, что зима в России в этом году не будет суровой Синоптики обещали, что зима в России в этом году не будет суровой
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
13:55 Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Могилеве Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Могилеве
13:37 Samsung представила новый Galaxy A9 (2018) – первый в мире смартфон с четырьмя основными камерами Samsung представила новый Galaxy A9 (2018) – первый в мире смартфон с четырьмя основными камерами
13:24 Футболистов Кокорина и Мамаева привезли в карантинные камеры СИЗО Футболистов Кокорина и Мамаева привезли в карантинные камеры СИЗО
12:55 НАТО проведет около двадцати «экспериментов» на учениях около границ России НАТО проведет около двадцати «экспериментов» на учениях около границ России
12:36 Ученые из Германии рассказали о полезных свойства пива Ученые из Германии рассказали о полезных свойства пива
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
11:14 Венгерский министр считает, что политика Украины «достигла ужасающего дна» Венгерский министр считает, что политика Украины «достигла ужасающего дна»

Узнай, страна!

13:47 В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель» В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель»
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
13:00 Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен
11:45 Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта
11:28 Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике
11 ОКТ, 18:21 Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста
11 ОКТ, 17:22 В Свердловской области стартовало производство флиса В Свердловской области стартовало производство флиса
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
11 ОКТ, 11:04 Более трех тысяч подростков были трудоустроены на временные рабочие места Более трех тысяч подростков были трудоустроены на временные рабочие места
11 ОКТ, 09:13 Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter