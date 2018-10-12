Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 ОКТ, 11:29 МСК
USD (ЦБ)    66,7727
EUR (ЦБ)    77,0824

12 ОКТ, 11:29 МСК
USD (ЦБ)    66,7727
EUR (ЦБ)    77,0824

Порошенко заявил, что победил «московских демонов»

12.10.2018 10:00
Порошенко заявил, что победил «московских демонов»

Украинский глава Петр Порошенко сообщил о том, что украинцы победили «московских демонов», таким образом, свет одержал долгожданную победу над тьмой. Как передает Газета.ру, торжественное обращение главы государства размещено на его сайте. Говоря об этом, он прокомментировал факт предоставления УПЦ автокефалии.

«Это большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой», — подчеркнул президент Украины.

Во Всемирном банке заявили, что Украине нужно будет сто лет, чтобы догнать соседей
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?
Бизнес и психология 2

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?
Экономика

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде
Исследования 2

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?
Интервью и комментарии

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года
Политика

Узнай, страна

Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике

Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике

Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста

Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста

В Свердловской области стартовало производство флиса

В Свердловской области стартовало производство флиса

В Югре открыли реконструированный участок автодороги «Сургут – Лянтор»

В Югре открыли реконструированный участок автодороги «Сургут – Лянтор»

Новости СМИ

Новости дня

11:14 Венгерский министр считает, что политика Украины «достигла ужасающего дна» Венгерский министр считает, что политика Украины «достигла ужасающего дна»
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
10:44 Владимир Путин и Ким Чен Ын направили друг другу поздравительные телеграммы Владимир Путин и Ким Чен Ын направили друг другу поздравительные телеграммы
10:20 Центробанк отозвал лицензию у столичного «ПИР Банка» Центробанк отозвал лицензию у столичного «ПИР Банка»
09:22 Президент Греции будет требовать от Германии компенсацию за оккупацию Президент Греции будет требовать от Германии компенсацию за оккупацию
08:44 Скончался герой России генерал-полковник Игорь Груднов Скончался герой России генерал-полковник Игорь Груднов
08:17 Во Всемирном банке заявили, что Украине нужно будет сто лет, чтобы догнать соседей Во Всемирном банке заявили, что Украине нужно будет сто лет, чтобы догнать соседей
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
08:04 Ароматизаторы для электронных сигарет хуже для легких, чем обычные сигареты Ароматизаторы для электронных сигарет хуже для легких, чем обычные сигареты

Узнай, страна!

11:28 Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
11 ОКТ, 18:21 Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста
11 ОКТ, 17:22 В Свердловской области стартовало производство флиса В Свердловской области стартовало производство флиса
11 ОКТ, 14:02 Тамбовская область создает первую в стране цифровую платформу в АПК Тамбовская область создает первую в стране цифровую платформу в АПК
11 ОКТ, 11:04 Более трех тысяч подростков были трудоустроены на временные рабочие места Более трех тысяч подростков были трудоустроены на временные рабочие места
11 ОКТ, 09:13 Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
11 ОКТ, 08:12 Предпринимателям рассказали, какие документы необходимо подготовить для экспортного проекта Предпринимателям рассказали, какие документы необходимо подготовить для экспортного проекта

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter