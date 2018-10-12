Порошенко заявил, что победил «московских демонов»

12.10.2018 10:00



Украинский глава Петр Порошенко сообщил о том, что украинцы победили «московских демонов», таким образом, свет одержал долгожданную победу над тьмой. Как передает Газета.ру, торжественное обращение главы государства размещено на его сайте. Говоря об этом, он прокомментировал факт предоставления УПЦ автокефалии.

«Это большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой», — подчеркнул президент Украины.