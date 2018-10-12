Норкин снова выгнал гостя с эфира программы

12.10.2018 07:17



Телеведущий Андрей Норкин снова выгнал гостя с эфира программ "Место встречи" на НТВ. На этот раз речь идет о писателе Александре Никонове, который подверг критике поведение его родителей, пишет РИА Новости. Так, во время обсуждения добровольных народных дружин в СССР, писатель отметил, что, видимо, Норкин не слишком хорошо поинтересовался у своей мамы, которая вместе с отцом Норкина была участником этих дружин, почему она должна была принимать участие в их деятельности. На что ведущий заявил, что если писатель произнесет еще одно слово о его родителях, то он пойдет "соплями кровавыми умываться". С этими словами, Норкин выгнал Александра Никонова из студии, назвав "скотиной".