Порошенко разрешил войскам на Донбассе использовать все имеющееся оружие

12.10.2018 06:33



Во время своей рабочей поездки в Хмельницкую область, украинский лидер Петр Порошенко встретился с командирами бригад Вооруженных сил Украины, пишет РБК. Во время встречи Порошенко призвал подготовить войска как к эффективной обороне, так и к контрнаступлению. Президент Украины призвал не сдавать ни пяди земли Украины, вместе с тем, сохраняя жизнь каждого воина. Также, Порошенко дал распоряжение использовать все имеющееся вооружение для ответного огня на Донбассе.