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МКС может остаться без экипажа

11.10.2018 23:53
МКС может остаться без экипажа

В связи с аварией при запуске космического корабля "Союз МС-10", исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев заявил, что Международная космическая станция может остаться без экипажа, пишет РИА Новости. Тем не менее он подчеркнул, что корпорация сделает все возможное, чтобы избежать подобного исхода ситуации. Также, Крикалев подчеркнул, что все планы по запуску будут перенесены. График возвращения экипажа МКС также сместится.

На старте ракеты «Союз» к МКС произошла авария
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