Астрономы впервые увидели двоичную форму нейтронной звезды

11.10.2018 23:35



Нейтронные звезды являются одним из возможных конечных продуктов сверхновых. Когда звезда достигает конца своей жизни, она отбрасывает свои внешние слои в гигантском взрыве, и ее сердцевина рушится в плотный объект. Этот объект является нейтронной звездой - не намного больше, чем город, но с большей массой, чем наше Солнце, пишет IFLScience.

Иногда нейтронные звезды находятся в компактных парах, которые могут слиться в одно целое. Исследователи теперь думают, что они, возможно, впервые наблюдали за формированием такой системы. Выводы из события, названного сверхновой iPTF 14gqr, были опубликованы в Science.

Команда, возглавляемая специалистами Калифорнийского технологического университета (Caltech), заметила, что вместо массивного выброса материала из сверхновой был только небольшой выброс. Эти взрывы могут выбросить в космос плазму, в несколько раз превышающую массу Солнца, но iPTF 14gqr выбрасывает не более одной пятой массы нашей звезды.

«Мы увидели крах ядра этой массивной звезды, но мы увидели замечательно небольшую массу», - говорится в заявлении соавтора и главного исследователя профессора Манси Касливала из Caltech. «Мы называем это сверхразделенной сверхновой, и уже давно предсказано, что они существуют. Это первый раз, когда мы убедительно видели коллапс массивной звезды, которая настолько лишена материи».

Переход на уровень сверхновой звезды требует, чтобы звезда имела массу. Так куда же эта масса идет вместо того, чтобы попасть в межзвездное пространство? Вот где приходит плотный компаньон. У взрывающейся звезды был компаньон, который перекачивал лишнюю массу, когда она взорвалась. Это не должна быть другая нейтронная звезда, это может быть белый карлик или черная дыра. Компаньон просто должен быть плотным и достаточно близко.

Открытие стало возможным благодаря проекту Palomar Transient Factory, ночному обзору, который ищет переходные события в небе, такие как сверхновые. iPTF 14gqr была зафиксирована в течение первого часа возникновения сверхновой и затем непрерывно отслеживалась другими обсерваториями по всему миру.

«Вам нужны быстрые переходные исследования и хорошо скоординированная сеть астрономов во всем мире, чтобы действительно захватить раннюю стадию сверхновой», - объяснил ведущий автор Кишалай Де, аспирант из Caltech. «Без данных на ранней стадии мы не могли бы заключить, что взрыв должен был произойти в коллапсирующем ядре массивной звезды, примерно в 500 раз превышающей радиус Солнца».

В Обсерватории Паломара теперь проводится другое временное обследование, которое изучает гораздо большую площадь неба. Команда надеется, что она сможет поймать больше этих редких событий.