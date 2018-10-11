Подозреваемый в убийстве Виктории Мариновой признал свою вину

11.10.2018 22:58



Подозреваемый в жестоком убийстве болгарского журналиста Виктории Мариновой признал свою вину. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные телеканала NOVA. Имя предполагаемого убийцы, который был задержан на территории Германии, Северин Красимиров. Ему 21 год. По словам его матери, совершая преступление он находился в нетрезвом состоянии. Знакомые семьи рассказали, что Северин Красимиров является отстающим в развитии.