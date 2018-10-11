Суд арестовал футболиста Павла Мамаева

11.10.2018 22:43



Также, как и в случае с футболистом Александром Кокориным, Тверской суд города Москвы оставил под арестом и второго фигуранта дела о драках в московских кафе, футболиста Павла Мамаева, пишет РБК. Он пробудет под арестом до 8 декабря. Суд посчитал, что находясь на свободе Мамаев может скрыться от следствия или оказать давление на других фигурантов дела. Вместе с футболистами арестован и младший брат Александра Кокорина, Кирилл Кокорин.