Специалист назвал возможные причины аварии "Союза"

11.10.2018 20:52



Заслуженный военный летчик, Герой Советского Союза Николай Антошкин прокомментировал аварию, произошедшую при запуске космического корабля "Союз МС-10". В своем интервью "Звезде" он заявил, что не верит в то, что авария произошла по технической причине. По его словам, возможно, во время происшествия сработал человеческий фактор. Тем не менее он подчеркнул, что истинные причины аварии установит специальная комиссия, которая будет назначена для расследования, а самое главное в этой ситуации, что люди остались живы.