Константинополь снял анафему с Филарета

11.10.2018 19:29



Вселенский патриархат снял анафему с двух предстоятелей Украинской церкви, Филарета и Макария, сообщает РБК. Патриархат Константинополя пришёл к этому решению по итогам трёхдневного заседания. Также по итогам проведения синода было решено признать УПЦ КП (Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата), возглавляемую Филаретом, и УА ПЦ (Украинскую Автокефальную Православную Церковь), во главе которой стоит Макарий, каноничными.