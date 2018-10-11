Против учительницы из Канска возбудили дело за переписку с учеником

11.10.2018 16:10



В отношении 30-ти летней преподавательницы иностранного языка из Канкаса, возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия", сообщают Известия. Скандал возник после того, как личная переписка была выложена в одну из социальных сетей. Педагог писала, что готова бросить работу, ради того что бы быть рядом с подростком. В одном из интервью, женщина сообщила, что собиралась дождаться 18-тилетия подростка и выйти за него замуж.