В Перми вандалы заменили слово «счастье» на «смерть» в арт-объекте

11.10.2018 15:21



Пермская администрация приводит в первоначальный вид испорченный хулиганами арт-объект "Счастье не за горами", на котором "Смерть" заменило слово "Счастье", сообщают РИА новости. Напоминаем, известный объект культуры был установлен на берегу реки Камы в начале 2009 года, автор объекта Борис Матросов. Пермская "надпись" находится на верхних строчках рейтинга самых оригинальных скульптур России.