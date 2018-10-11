Сенаторы США хотят предложить Европе миллиард за отказ от российского газа

11.10.2018 14:10



Американские сенаторы презентовали законопроект, в котором они предлагают европейским странам отказаться от российского газа. Сумма откупа – один миллиард долларов, которые будут направлены на энергетические проекты Европы. Поясняя эту меру, политики считают, что таким образом они могут противостоять России и диверсифицировать энергетику ЕС.

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