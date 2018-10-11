По делу о драках задержан младший брат Александра Кокорина

11.10.2018 14:00



По делу о драках был задержан младший брат футболиста Александра Кокорина. Его, как уточняют в ГУ МВД по столице, подозревают в совершении преступления. Как ранее сообщало ведомство, удалось установить еще трех участников инцидента.

Напомним, что речь идет о драках, участниками которых стали два футболиста, один из «Зенита» и второй из «Краснодара». Кокорин и Мамаев отмечали десятилетие своей дружбы. Спокойным застольем дело не обошлось, и спортсмены стали фигурантами дела о хулиганстве. В результате двух потасовок, пострадало три человека.