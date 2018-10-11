Индия ответила на угрозы США по поводу закупок С-400

11.10.2018 13:37



Индия не будет отказываться от сотрудничества с российской стороной в сфере обороны, и угрозы, с которыми выступают американцы, не окажут на это никакого влияния. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил собеседник, знакомый с ситуацией и знающий о позиции властей.

Напомним, что 5 октября Россия и Индия подписали контракт на поставку Нью-Дели российских ЗРС С-400 «Триумф». Сумма контракта составила 5,43 млрд долларов. Таким образом, Индия – это уже третий зарубежный покупатель С-400. Ранее установки закупили Китай и Турция.

США неоднократно угрожали странам, если они будут сотрудничать с Россией. Особое раздражение Вашингтона вызывает покупка у России вооружения другими странами.