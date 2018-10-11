Бывший премьер-министр Украины считает, что в стране через полгода сменится власть
В течение шести месяцев на Украине произойдет смена власти. Как передает РИА Новости, такого мнения придерживается бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Пост соответствующего содержания он разместил на своей странице в Фейсбуке.
Политик считает, что на сегодняшний день власти понимают, что их срок заканчивается, и по этой причине они стараются устроить всевозможные шоу. Таким образом, они пытаются отвлечь внимание и скрыть факт того, что за этот период они не показали никаких положительных итогов.
Азаров называет нынешние власти Украины «преступной шайкой», которая теряет рассудок. Он уверен, что, спустя полгода «не будет».
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