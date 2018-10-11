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ФИФА и УЕФА взяли под особый контроль дело Кокорина и Мамаева

11.10.2018 08:34
ФИФА и УЕФА взяли под особый контроль дело Кокорина и Мамаева

В ФИФА и УЕФА наблюдают за тем, как развивается ситуация вокруг инцидента с участием футболистов Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар»), сообщают «Известия». Более того, как отметил собеседник издания, это дело взято «под особый контроль» организации.

Аналогичное заявление ранее сделали представители Союза европейских футбольных ассоциаций. По их словам, они также наблюдают за развитием событий.

Мамаев и Кокорин выступят с официальным заявлением
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