Истребители НАТО испытали С-300, расположенные на Украине

11.10.2018 05:54



Украина предоставила все характеристики ЗРК С-300, которые стоят на вооружении страны американским и израильским специалистам, также позволив испытать систему с помощью боевых истребителей четвертого поколения F-15C Eagle, которые якобы посещали учения "Чистое небо 2018". Об этом сообщает вьетнамский Soha News. Украинская сторона убедила иностранных специалистов, что те системы, которые Россия поставила в Сирию, ничем существенным не отличаются от украинских, пишет Газета.ру.