Компания Xiaomi разобралась в случае взрыва одного из своих смартфонов

11.10.2018 05:38



Ранее, сообщалось о том, что смартфон модели Xiaomi Mi A1 взорвался во время зарядки. По словам его владельца, перед сном, он, как обычно, поставил телефон заряжаться. Через некоторое время владелец услышал хлопок и увидел, что батарея телефона взорвалась, а сам он загорелся. Официальный представитель компании Xiaomi обещал разобраться в данном происшествии. Представитель компании предоставил редакции КС официальный отчет о произошедшем.

«Для компании Xiaomi очень важны безопасность клиентов и опыт пользования продукцией. Мы оценили произошедшую ситуацию и вышли на связь с пользователем. После выяснения всех обстоятельств происшествия клиенту было выдано новое устройство. Причиной выхода смартфона из строя стало использование неоригинального зарядного устройства. Мы просим всех наших пользователей использовать фирменные кабели и адаптеры для заряда своих смартфонов Xiaomi. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что мы принимаем жесткие меры для обеспечения высокого качества всей нашей продукции».