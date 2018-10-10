Каменные статуи острова Пасхи могут указывать на источники пресной воды

10.10.2018 23:48



Древние жители острова Пасхи, возможно, использовали свои таинственные гигантские каменные статуи для обозначения источников пресной воды. Исследователи уже давно озадачены гигантскими статуями на острове. Однако теперь, ученые считают, что они могут просто указывать источники пресной воды, необходимые для выживания цивилизации, пишет Daily Mail.

Новое исследование показало, что потерянная цивилизация, которая насчитывала тысячи человек, возможно, могла поддерживать свою численность используя выбросы прибрежных подземных вод в качестве основного источника пресной воды.

Команда археологов, включая преподавателей Университета Бингемтона и государственного университета в Нью-Йорке, измерила соленость прибрежной воды вокруг острова Пасхи. Они обнаружили, что районы, близкие к берегам, имели концентрацию соли, достаточно низкую для того, чтобы люди могли безопасно ее пить. А как известно, статуи острова имеют высокую концентрацию вблизи побережий.

Измеряя процентное содержание соли в прибрежных водах и находя ее безопасной для потребления человеком, а также устраняя другие варианты в качестве первичных источников питьевой воды, исследователи пришли к выводу, что сброс грунтовых вод является критическим фактором в обеспечении жизнедеятельности большого населения острова. Процесс берегового сброса грунтовых вод позволяет людям собирать питьевую пресную воду непосредственно там, где она появляется на побережье острова.

«Пористые вулканические почвы быстро поглощают дождь, что приводит к нехватке ручьев и рек», - сказал профессор антропологии Университета Бингемтона Карл Липо. «К счастью, вода под землей течет под гору и в конечном итоге выходит из земли прямо в тот момент, когда пористая подземная скала встречается с океаном. Когда приливы низкие, это приводит к потоку пресной воды непосредственно в море».

Кстати, во время первых посещений острова, европейцы отмечали, что туземное население, по-видимому, просто пьет морскую воду.

«Теперь, когда мы знаем больше о расположении пресной воды, расположение этих памятников и другие особенности имеют огромный смысл: они расположены там, где пресноводная вода сразу же доступна», - сказал Липо.

По словам профессора, следующий проект группы должен попытаться понять, насколько тесно доступность пресной воды в определенных местах связана с методами и средствами строительства больших статуй на острове.