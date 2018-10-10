В США очевидец сфотографировал необычный НЛО над деревьями

10.10.2018 23:31



В Стерлинг-Сити (штат Техас, Соединенные Штаты) одному из местных жителей удалось сфотографировать необычный непознанный летающий объект, парящий над кроной деревьев. НЛО был замечен в небе около 01:30 ночи по местному времени.

По словам автора фото, он проснулся посреди ночи, чтобы закрыть окно. Как вдруг неожиданно заметил в небе над деревьями странный объект. Он взял камеру и, установив её на штатив, успел сделать несколько фотоснимков со вспышкой. Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг прокомментировал фото, сообщив, что изначально воспринял фотографии как подделку. После того как исследователь добавил свет к изображениям и внимательно рассмотрел кадры, он понял, что перед ним инопланетный объект.

По словам Уоринга, такие снимки НЛО редко удается зафиксировать на камеру, пишет ufosightingsdaily.com.